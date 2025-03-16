Хуситы пригрозили США превращением «моря в поле боя»
Удары США по Йемену не останутся без ответа, заявил военный, духовный и политический лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хуси. Его слова передает хуситский телеканал Al Masirah.
«Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — сказал он и подчеркнул, что американцы «стремятся повлиять на международное судоходство, превратив море в поле боя».
Хуситы — это религиозно-политическое движение в Йеменской Республике. Официальное название — «Ансар Аллах» (أنصار الله, буквально — «сподвижники Аллаха»).
США 16 марта начали крупномасштабную операцию против хуситов, американские военные нанесли удары по столице Сане и еще как минимум трем провинциям. К вечеру число жертв достигло 53, сообщают местные власти.
Хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с применением 18 ракет и беспилотников. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен в ответ на атаку США по нескольким йеменским провинциям.
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