Хуситы пригрозили США превращением «моря в поле боя»

Удары США по Йемену не останутся без ответа, заявил военный, духовный и политический лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хуси. Его слова передает хуситский телеканал Al Masirah.

«Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — сказал он и подчеркнул, что американцы «стремятся повлиять на международное судоходство, превратив море в поле боя».

Хуситы — это религиозно-политическое движение в Йеменской Республике. Официальное название — «Ансар Аллах» (أنصار الله, буквально — «сподвижники Аллаха»).

США 16 марта начали крупномасштабную операцию против хуситов, американские военные нанесли удары по столице Сане и еще как минимум трем провинциям. К вечеру число жертв достигло 53, сообщают местные власти.

Хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с применением 18 ракет и беспилотников. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен в ответ на атаку США по нескольким йеменским провинциям.