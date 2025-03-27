Хуситы сообщили об атаке против кораблей США и авианосца «Трумэн» в Красном море

Хуситы заявили о новой атаке на корабли США и авианосец Harry Truman

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и атаковали американский авианосец Harry Truman. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в телеграм-канале.

По его словам, хуситы атаковали аэропорт баллистической ракетой «Зульфикар», а «военную цель к югу от Яффо» — гиперзвуковой «Палестиной-2». Операция достигла своей цели, заявил Сариа.

Кроме того, отметил представитель движения, беспилотники и военно-морские силы хуситов провели совместную военную операцию по уничтожению военных кораблей в Красном море во главе с американским авианосцем Harry Truman. В результате операции, заявил Сариа, военные корабли передвинулись на юг Красного моря.

Хуситы поддерживают палестинское исламистское движение ХАМАС. Они атакуют суда в Красном море, связанные с Израилем, в том числе коммерческие суда третьих стран. В связи с этим коалиция во главе с США начала операцию против хуситов.

В середине марта Вашингтон объявил о новой миссии и нанес множество ударов по Йемену. Целью этой операции американский президент Дональд Трамп назвал восстановление свободного судоходства. Хуситы в свою очередь заявили, что израильские суда останутся целью, пока не будут реализованы все этапы сделки с ХАМАС.