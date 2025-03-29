В промзоне Луганска начался пожар после падения обломков дронов

В промышленной зоне Луганска начался пожар после падения фрагментов двух сбитых дронов, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ЛНР.

В городе горят склады. Пострадавших нет.

В оперативных службах республики агентству рассказали, что возгорание началось на северо-востоке Луганска.

Ранее посол российского МИДа по особым поручениям Родион Мирошник написал в телеграм-канале, что «в Луганске громко». «Сообщают, о том что слышна работа ПВО», — добавил он.

24 марта глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели шести человек в результате обстрела Кременского района ЛНР со стороны ВСУ. Среди погибших было трое сотрудников СМИ. Кроме того, пострадал 14-летний подросток.