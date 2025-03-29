В промзоне Луганска начался пожар после падения обломков дронов
В промышленной зоне Луганска начался пожар после падения фрагментов двух сбитых дронов, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ЛНР.
В городе горят склады. Пострадавших нет.
В оперативных службах республики агентству рассказали, что возгорание началось на северо-востоке Луганска.
Ранее посол российского МИДа по особым поручениям Родион Мирошник написал в телеграм-канале, что «в Луганске громко». «Сообщают, о том что слышна работа ПВО», — добавил он.
24 марта глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели шести человек в результате обстрела Кременского района ЛНР со стороны ВСУ. Среди погибших было трое сотрудников СМИ. Кроме того, пострадал 14-летний подросток.
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