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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто назвал удары по энергетике атакой на суверенитет Венгрии

Сийярто: Венгрия считает удары по энергетике атакой на свой суверенитет
Сюжет
Военная операция на Украине

Удары по энергетическим объектам, через которые Будапешт получает российские нефть и газ, являются атакой на суверенитет Венгрии. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки», — подчеркнул Сийярто.

Он отметил, что в последние месяцы Венгрия сталкивалась с перебоями в поставках нефти из-за ударов по нефтепроводу «Дружба» и его соединительной инфраструктуре. В отдельных случаях это приводило к остановке поставок на несколько дней.

Также в интервью министр сообщил, что российские системы ПВО и ВКС предотвратили атаку украинских беспилотников на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». Эту информацию, по словам главы венгерского МИДа, он получил от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Сергей Лавров проинформировал нас, что российские военные отразили попытку удара дронов с украинской территории по объектам «Турецкого потока», — заявил Сийярто.

Глава венгерского МИД положительно оценил договоренность России и Украины о взаимном отказе от атак на энергетические объекты, поскольку в списке защищенной инфраструктуры значатся маршруты поставок российских энергоносителей в Венгрию.

По итогам переговоров с американской стороной 23 и 24 марта Киев и Москва договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетическим объектам. Кремль уточнил, что отказ от таких атак действует с 18 марта. Минобороны России после этого обвиняло украинскую сторону в продолжающихся атаках объектов энергетики. 

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Венгрия последовательно выступала против поддержки Киева и вступления Украины в Евросоюз, сохраняя тесные связи с Москвой. На этом фоне частые визиты Сийярто в Россию вызвали недоумение среди некоторых европейских чиновников, сообщает Bloomberg.

Как подсчитало агентство, 26 марта глава МИД Венгрии прибыл в Москву уже в 13-й раз с начала российско-украинского конфликта. Некоторые официальные лица ЕС, беседовавшие с журналистами на условиях анонимности, выразили удивление количеством поездок венгерского дипломата и усомнились в их целях.

Сам Сийярто объяснял свои визиты необходимостью обсуждения урегулирования конфликта на Украине, вопросов энергетической безопасности Венгрии и укрепления экономического сотрудничества. Несмотря на критику со стороны западных партнеров, Будапешт продолжил поддерживать контакты и сотрудничество с Россией.

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Петер Сийярто Венгрия Сергей Лавров «Турецкий поток» ВКС ПВО беспилотники Украина
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дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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