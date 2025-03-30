Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, который знаменует завершение священного месяца Рамадан. Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — говорится в поздравлении.

Путин отметил значительный вклад мусульманских организаций в развитие общественной и культурной жизни России. Он также выразил признательность за поддержку участников военной операции на Украине и их семей.

Президент пожелал всем доброго здоровья и успехов во всех начинаниях и подчеркнул, что мусульмане России бережно сохраняют духовное и историческое наследие предков, чтут традиции и передают их подрастающему поколению.

В воскресенье 30 марта в связи с праздничными мероприятиями в Москве изменится режим работы станций метро «Проспект Мира» Калужско-Рижской и кольцевой линий. С 5:45 утра они будут открыты только на выход и пересадку. Для входа рекомендуется использовать соседние станции.

Кроме того, с 23:00 29 марта до 11:00 30 марта будет перекрыто движение по улице Дурова, а с 1:00 до 11:00 ограничат движение на улицах Щепкина, Гиляровского, Дурова и Мещанской. На некоторых участках этих улиц будет запрещена парковка. Также изменится работа наземного транспорта, а в районе Садового кольца будет приостановлено движение автобуса Б. На улице Дурова находится Соборная мечеть.

В связи с праздником Ураза-Байрам ограничат движение на Большой Татарской улице, а также в районах Отрадное и Поклонной горы. В некоторых местах будут организованы площадки для праздничной молитвы.