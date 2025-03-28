В Москве изменят режим работы транспорта из-за Ураза-Байрама

Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В воскресенье, 30 марта, столичные станции метро «Проспект Мира» Калужско-Рижской и кольцевой линий метро изменят режим работы: рано утром они будут открыты только на выход и пересадку. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, в связи с праздничными мероприятиями выйти из метро на «Проспекте Мира» можно будет начиная с привычных 5:45 утра. Однако для входа в метро в дептрансе рекомендуют пользоваться соседними станциями.

Также вводятся ограничения для автомобилистов. «С 23:00 29 марта до 11:00 30 марта нельзя будет проехать по улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта», — сообщается на сайте столичной мэрии. С 1:00 и до 11:00 движение автомобилей будет ограничено и на ближайших улицах Щепкина, Гиляровского, Дурова и Мещанской. Там же на отдельных участках начиная с полуночи будет запрещена парковка.

Кроме того, до середины дня 30 марта не будут работать некоторые остановки наземного транспорта. Например, пассажиры автобуса Б, следующего по Садовому кольцу против часовой стрелки, не смогут выйти или войти на остановке рядом с метро «Сухаревская».

С полуночи будет перекрыто для автомобилистов движение по Большой Татарской улице в центре Москвы и по нескольким близлежащим переулкам: Климентовскому, Старому Толмачевскому, Малому Татарскому, Озерковскому, С 4:00 нельзя будет проехать по улицам Хачатуряна и Каргопольской в районе Отрадное.

Изменения в движении автобусов затронут запад Москвы в районе Поклонной горы, Кутузовского проспекта, Аминьевского шоссе, метро «Славянский бульвар». Также коррективы вносятся в маршруты наземного транспорта в районах Печатники и Курьяново.

30 и 31 марта мусульмане отмечают Ураза-Байрам — праздник разговения, окончания поста в течение священного месяца Рамадан. В районе проспекта Мира находится крупнейшая в столице Московская соборная мечеть, на Большой Татарской — старейшая в городе Историческая мечеть. В Отрадном находится суннитская мечеть «Ярдям», на Поклонной горе — Мемориальная мечеть «Шухада» в память о воинах-мусульманах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Центре технических видов спорта неподалеку от станции МЦД-2 «Курьяново» будет действовать временная площадка для праздничной молитвы, вмещающая несколько тысяч верующих.

Совет муфтиев России в преддверии праздника посоветовал в праздничный день пользоваться не ближайшими к мечетям, а окрестными станциями метро (например «Сухаревской», «Достоевской», «Цветной бульвар», «Рижской»). «По окончании намаза просим соблюдать сабр — спокойствие и идти по указателям, выполняя указания сотрудников полиции и волонтеров. При посадке в метро и вагоны оказывать уважение к старшим, внимательно относиться к женщинам и детям», — говорится на сайте организации.