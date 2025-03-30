В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

Самолет направлялся из Айовы в Миннеаполис, но врезался в жилой дом в Миннесоте, в результате чего произошел пожар. Жильцов в это время не было. Все находившиеся на борту, вероятно, погибли, число пассажиров пока неизвестно

В США легкомоторный самолет разбился в жилом районе Бруклин-Парка, штат Миннесота. Об этом сообщает пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

По данным ведомства, SOCATA TBM7, небольшой одномоторный самолет, способный перевозить до шести человек, вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в аэропорт Анока Каунти-Блейн в Миннеаполисе. Катастрофа произошла около 12:20 по местному времени. Количество людей на борту неизвестно, уточнили в FAA.

Как сообщает CNN со ссылкой на экстренные службы, самолет врезался в жилой дом, в результате чего здание загорелось. По информации начальника пожарной охраны Бруклин-Парка, все пассажиры, вероятно, погибли. Он уточнил, что жильцы дома благополучно покинули здание и не пострадали.

По информации KSTP, диспетчеры аэропорта Анока дважды предупреждали пилота о том, что самолет летит слишком низко. В итоге самолет разбился в восьми милях (около 13 км) от пункта назначения

Пожарные ликвидировали огонь, который охватил несколько зданий. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Расследование причин катастрофы возглавит Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Специалисты агентства проведут осмотр места происшествия и извлекут остатки самолета для дальнейшего анализа.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что ситуация находится под контролем местных властей.

28 марта в австралийском аэропорту Авалон, расположенном недалеко от Мельбурна, во время авиашоу разбился самолет Pitts Special. Во время выполнения маневра воздушное судно на высокой скорости врезалось в землю.

На борту находился только пилот, мужчина около 50 лет. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами. Крушение произошло в первый день масштабного авиашоу «Авалон», которое проводится раз в два года. Самолет упал на глазах у зрителей, в связи с чем была приостановлена дальнейшая программа мероприятия.

По информации полиции штата Виктория, крушение произошло на значительном расстоянии от зрителей и никто из них не пострадал. Однако, по словам очевидцев, самолет рухнул всего в нескольких сотнях метров от толпы. Австралийское бюро безопасности на транспорте направило на место происшествия группу следователей для выяснения причин инцидента.