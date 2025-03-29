В Австралии легкомоторный самолет разбился во время авиашоу

В Австралии легкомоторный самолет разбился во время авиашоу. Видео

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В Австралии легкомоторный самолет потерпел крушение во время авиашоу, сообщает ABC.

Инцидент произошел в аэропорту Авалон, расположенном недалеко от крупного австралийского города Мельбурн, около 17:15 по местному времени (9:15 мск) 28 марта. Самолет Pitts Special, выполняя маневр, на полной скорости врезался в землю.

На борту воздушного судна находился только пилот — мужчина в возрасте около 50 лет. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Крушение произошло во время масштабного авиашоу «Авалон», которое проводится в одноименном аэропорту раз в два года. Это был первый день мероприятия, самолет рухнул на глазах у зрителей. Организаторы шоу объявили о приостановке оставшейся части программы этого дня.

В полиции штата Виктория, где произошел инцидент, сообщили, что самолет потерпел крушение на значительном расстоянии от зрителей, никто из них не пострадал. ABC при этом со ссылкой на очевидца пишет, что воздушное судно рухнуло «в нескольких сотнях метров от толпы».

Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) направило на место происшествия группу следователей.

Несколькими днями ранее подобный инцидент произошел в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Там на авиашоу West Coast Air Show в городе Салданья разбился реактивный самолет Impala. Его пилот погиб на месте.