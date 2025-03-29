В Германии прошли протесты против планируемого размещения ракет США
В немецком Висбадене прошли массовые протесты против запланированного размещения американских ракет в Европе. Об этом сообщает Wiesbadener Kurier.
По данным издания, в демонстрации приняли участие от 1 тыс. до 4 тыс. человек. Участники выступили против планов по наращиванию вооружений и призвали к мирной политике.
Организаторами акции стали левые и пацифистские движения, включая Висбаденский альянс против размещения ракет. Протестующие выразили обеспокоенность тем, что решение о размещении вооружений было принято без участия общественности. По их мнению, новые ракеты несут наступательный характер и могут повысить риски вооруженного конфликта.
На итоговом митинге выступили депутаты Европарламента и представители миротворческих организаций. Бывший американский полковник Энн Райт передала слова поддержки от пацифистского движения США и подчеркнула необходимость международной солидарности.
Как сообщает издание, демонстранты прошли колонной по центру города, держа плакаты с антивоенными лозунгами. В ходе марша звучали протестные песни, в том числе композиции американского движения за гражданские права. Итоговый митинг сопровождался критикой политики перевооружения со стороны правительства ФРГ и решения размещать ракеты без парламентского одобрения.
В июле 2024 года пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут эпизодическое размещение дальнобойного оружия в Германии в 2026 году, а в дальнейшем планируется его постоянное развертывание.
В Вашингтоне отметили, что американские огневые подразделения будут включать в себя ракеты SM-6, Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое вооружение, обладающее значительно большей дальностью, чем существующие наземные системы в Европе.
В посольстве Германии в Москве подтвердили, что размещение американских дальнобойных ракет ожидается в 2026 году. В диппредставительстве отметили, что решение соответствует стратегии национальной безопасности, утвержденной федеральным правительством в октябре 2023 года, и обусловлено возросшей угрозой со стороны России.
Дипломаты заявили, что Москва «уже давно» усилила свой военный потенциал за счет ракет дальнего радиуса действия и крылатых ракет и продемонстрировала свою готовность «применять вооруженную силу, игнорируя международные соглашения».
Президент России Владимир Путин в июле 2024 года предупреждал, что в случае развертывания американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира Москва ответит зеркальными мерами.
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