В Германии прошли протесты против планируемого размещения ракет США

В немецком Висбадене прошли массовые протесты против запланированного размещения американских ракет в Европе. Об этом сообщает Wiesbadener Kurier.

По данным издания, в демонстрации приняли участие от 1 тыс. до 4 тыс. человек. Участники выступили против планов по наращиванию вооружений и призвали к мирной политике.

Организаторами акции стали левые и пацифистские движения, включая Висбаденский альянс против размещения ракет. Протестующие выразили обеспокоенность тем, что решение о размещении вооружений было принято без участия общественности. По их мнению, новые ракеты несут наступательный характер и могут повысить риски вооруженного конфликта.

На итоговом митинге выступили депутаты Европарламента и представители миротворческих организаций. Бывший американский полковник Энн Райт передала слова поддержки от пацифистского движения США и подчеркнула необходимость международной солидарности.

Как сообщает издание, демонстранты прошли колонной по центру города, держа плакаты с антивоенными лозунгами. В ходе марша звучали протестные песни, в том числе композиции американского движения за гражданские права. Итоговый митинг сопровождался критикой политики перевооружения со стороны правительства ФРГ и решения размещать ракеты без парламентского одобрения.

В июле 2024 года пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут эпизодическое размещение дальнобойного оружия в Германии в 2026 году, а в дальнейшем планируется его постоянное развертывание.

В Вашингтоне отметили, что американские огневые подразделения будут включать в себя ракеты SM-6, Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое вооружение, обладающее значительно большей дальностью, чем существующие наземные системы в Европе.

В посольстве Германии в Москве подтвердили, что размещение американских дальнобойных ракет ожидается в 2026 году. В диппредставительстве отметили, что решение соответствует стратегии национальной безопасности, утвержденной федеральным правительством в октябре 2023 года, и обусловлено возросшей угрозой со стороны России.

Дипломаты заявили, что Москва «уже давно» усилила свой военный потенциал за счет ракет дальнего радиуса действия и крылатых ракет и продемонстрировала свою готовность «применять вооруженную силу, игнорируя международные соглашения».

Президент России Владимир Путин в июле 2024 года предупреждал, что в случае развертывания американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира Москва ответит зеркальными мерами.