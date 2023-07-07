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Рэпера Пашу Техника арестовали за татуировку с нацистской символикой

Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток за татуировку с нацистской символикой
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Паша Техник (Павел Ивлев) (Фото: пресс-служба Тверского районного суда Москвы)

Тверской районный суд Москвы арестовал рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на 13 суток по статье о пропаганде и демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), сообщили РБК в пресс-службе суда.

Там добавили, что исполнитель демонстрировал нацистскую символику у себя в телеграм-канале. ТАСС пишет, что рэпера привлекли к ответственности из-за татуировок с грифом на железном кресте и Карлсоном со свастикой вместо пропеллера.

Паша Техник — лидер и основатель хип-хоп группы Kunteynir. В 2009 году его осудили на пять лет по обвинению в хранении и распространении наркотиков. В результате группа на время приостановила свою деятельность. В 2013 году исполнитель вышел из заключения, и коллектив воссоединился.

В 2016 году группа вновь объявила о прекращении деятельности, но через четыре года Паша Техник вместе с другим членом группы воссоздал ее. В 2020 году Kunteynir выпустила свой последний студийный альбом «Дорога в облака».

В конце 2022 года артист впал в кому после передозировки наркотиками. После этого его поместили в реабилитационный центр. В июне 2023 года Ивлев сообщил о своей выписке.

Теги
рэпер административный арест нацистская символика татуировка
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