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Политика ,  
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Минобороны Украины создало подразделение для развития космических войск

Екатерина Черногоренко
Екатерина Черногоренко (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министерство обороны Украины создало новое подразделение, которое займется развитием космических войск и спутниковых технологий. Об этом на форуме Space for Ukraine сообщила замминистра обороны страны Екатерина Черногоренко, передает УНИАН.

По ее словам, главным приоритетом ведомства является создание спутников для оборонных задач, системы раннего оповещения и контроля космоса. Минобороны страны планирует стать главным заказчиком украинских космических технологий.

«Без спутниковой связи невозможно управлять войсками, а без спутниковой разведки — понимать передвижения врага и эффективно обороняться», — отметила Черногоренко.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

После перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в начале марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву, а также перестал делиться с ним разведдаными. В частности, как подтвердило Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA), Украине отключили доступ к коммерческим спутниковым снимкам, которые закупает американское правительство.

До этого украинский портал «Милитарный» сообщил, что аэрокосмическая компания Maxar Technologies прекратила передавать стране данные со своих спутниковых снимков, это затронуло как частных, так и государственных пользователей. В Maxar позже заявили, что доступ прекращен к снимкам, которые передавались в рамках программы GEGD (Глобальная расширенная программа поставки данных геопространственной разведки).

После согласия Киева по итогам переговоров с представителями Вашингтона 11 марта в Джидде на 30-дневное полное прекращение огня США возобновили военную помощь и обмен разведдаными с Украиной.

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