В Курской области два человека пострадали во время полевых работ
Два человека пострадали в Курской области при проведении полевых работ. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района, которая относится к закрытой территории, в результате атаки украинского дрона пострадал работавший на тракторе мужчина 1966 года рождения. С минно-взрывной травмой, черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ушибами его доставили в Рыльскую центральную районную больницу. По словам Хинштейна, в ближайшее время мужчину переведут в Курскую областную больницу.
Помимо этого, в селе Нехаевка при проведении полевых работ тракторист наехал на мину. Мужчину с травмами доставили в Рыльскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Хинштейн призвал местных жителей по возможности воздержаться от поездок в приграничные регионы.
Накануне Хинштейн сообщил, что в Льговском районе Курской области при наезде на взрывное устройство пострадал 30-летний тракторист, вспахивающий поле. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи доставили в Курскую областную больницу.
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