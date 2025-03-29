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Общество ,  
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В Курской области два человека пострадали во время полевых работ

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Два человека пострадали в Курской области при проведении полевых работ. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района, которая относится к закрытой территории, в результате атаки украинского дрона пострадал работавший на тракторе мужчина 1966 года рождения. С минно-взрывной травмой, черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ушибами его доставили в Рыльскую центральную районную больницу. По словам Хинштейна, в ближайшее время мужчину переведут в Курскую областную больницу.

Помимо этого, в селе Нехаевка при проведении полевых работ тракторист наехал на мину. Мужчину с травмами доставили в Рыльскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Хинштейн призвал местных жителей по возможности воздержаться от поездок в приграничные регионы.

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Фото:Hinshtein / Telegram

Накануне Хинштейн сообщил, что в Льговском районе Курской области при наезде на взрывное устройство пострадал 30-летний тракторист, вспахивающий поле. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи доставили в Курскую областную больницу.

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Курская область Александр Хинштейн ВСУ пострадавшие
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Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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