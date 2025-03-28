В Курской области подорвался вспахивавший поле трактор

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В Льговском районе Курской области тракторист пострадал при наезде на взрывное устройство, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Трактор, вспахивающий поле, наехал на взрывное устройство. Ранения получил 30-летний мужчина: с минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи его доставляют в Курскую областную больницу», — написал он.

По словам Хинштейна, пострадавший — механизатор Льговской опытно-селекционной станции. В поле он боронил почву. Глава региона отметил, что поля обследовали перед работой, но это не исключает нахождения там взрывоопасных объектов. Сейчас угрозы для жизни мужчины нет.

Хинштейн подчеркнул, что опасна для жителей не только запрещенная для въезда территория, но и прилегающие к ней местности. По словам врио губернатора, курские власти наращивают и усиливают группировки саперов для разминирования земель.

В ночь на 28 марта российские военные сбили 17 дронов над территорией Курской области. Минобороны также сообщило, что газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена» после удара Вооруженных сил Украины.