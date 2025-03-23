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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области завели дело после атаки дрона на машину главы района

СК завел дело после атаки БПЛА на машину главы Беловского района Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Следственный комитет завел уголовное дело, после того как беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал в Курской области автомобиль главы Беловского района Николая Волобуева, сообщает ведомство.

«Возбуждено уголовное дело по факту атаки <...> гражданского автомобиля в Курской области», — говорится в сообщении.

Речь идет о пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший значительный имущественный ущерб. Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.

В Курской области завели дело после атаки дрона на машину главы района
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ВСУ обстреляли машину развозившего хлеб главы Беловского района
Общество
Фото:Hinshtein / Telegram

Украинский беспилотник атаковал автомобиль Волобуева 23 марта, когда тот перевозил хлеб для местных жителей. Мужчина добрался до больницы с акубаротравмой, машина также получила серьезные повреждения.

Врио главы Александр Хинштейн добавил, что глава района планирует выйти на работу завтра, 24 марта, несмотря на полученную травму.

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Теги
Курская область ВСУ уголовное дело атака беспилотники
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