СК завел дело после атаки БПЛА на машину главы Беловского района Курской области

В Курской области завели дело после атаки дрона на машину главы района

Фото: Hinshtein / Telegram

Следственный комитет завел уголовное дело, после того как беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал в Курской области автомобиль главы Беловского района Николая Волобуева, сообщает ведомство.

«Возбуждено уголовное дело по факту атаки <...> гражданского автомобиля в Курской области», — говорится в сообщении.

Речь идет о пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший значительный имущественный ущерб. Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.

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Украинский беспилотник атаковал автомобиль Волобуева 23 марта, когда тот перевозил хлеб для местных жителей. Мужчина добрался до больницы с акубаротравмой, машина также получила серьезные повреждения.

Врио главы Александр Хинштейн добавил, что глава района планирует выйти на работу завтра, 24 марта, несмотря на полученную травму.