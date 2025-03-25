Полиция нашла похищенную в Москве мошенниками девочку-подростка

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Полиция нашла пропавшую 15-летнюю девушку, которую ранее могли похитить кибермошенники. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Ее жизни и здоровью ничто не угрожает», — написала она в своем телеграм-канале. По данным Волк, девушку нашли в квартире одного из домов на Профсоюзной улице в Москве.

Подросток рассказала правоохранителям, что накануне созвонилась с «девочкой Настей», которая привезла ее в квартиру и заперла. Школьница также отдала похитителям ювелирные украшения «под предлогом декларации». Других противоправных действии в отношении нее не совершили.

Девушка ушла из дома 24 марта. На следующий день ее мать обратилась в полицию. Она сообщила, что ее 15-летняя дочь оставила свой мобильный телефон, забрала из квартиры драгоценности и ушла в неизвестном направлении.

По предварительным данным, инцидент может быть связан с деятельностью телефонных мошенников. Полиция возбудила дело по п. «д» ч. 2 статьи 126 Уголовного кодекса — похищение заведомо несовершеннолетнего. Максимальное наказание по статье составляет 12 лет лишения свободы.