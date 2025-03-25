 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полиция нашла похищенную в Москве мошенниками девочку-подростка

Полиция нашла похищенную в Москве мошенниками девочку-подростка
Video

Полиция нашла пропавшую 15-летнюю девушку, которую ранее могли похитить кибермошенники. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Ее жизни и здоровью ничто не угрожает», — написала она в своем телеграм-канале. По данным Волк, девушку нашли в квартире одного из домов на Профсоюзной улице в Москве.

Подросток рассказала правоохранителям, что накануне созвонилась с «девочкой Настей», которая привезла ее в квартиру и заперла. Школьница также отдала похитителям ювелирные украшения «под предлогом декларации». Других противоправных действии в отношении нее не совершили.

В МВД рассказали о новом способе мошенничества с «похищением» человека
Общество

Девушка ушла из дома 24 марта. На следующий день ее мать обратилась в полицию. Она сообщила, что ее 15-летняя дочь оставила свой мобильный телефон, забрала из квартиры драгоценности и ушла в неизвестном направлении.

По предварительным данным, инцидент может быть связан с деятельностью телефонных мошенников. Полиция возбудила дело по п. «д» ч. 2 статьи 126 Уголовного кодекса — похищение заведомо несовершеннолетнего. Максимальное наказание по статье составляет 12 лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров

Екатерина Шульман объявлена в розыск

Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
МВД Ирина Волк пропавшая похищение человека Дети кибермошенники
Материалы по теме
Мать пропавшей в Дубае украинской модели рассказала о расследовании
Общество
Пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу нашли
Общество
Пропавшего три дня назад на Филиппинах российского туриста нашли
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Зеленский назвал позицию США «быть посередине» между Россией и УкраинойПолитика, 00:08
Экс-чемпион UFC сел в тюрьму. Кого еще сажали из звезд ММА и боксаСпорт, 00:02
Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии законаПолитика, 00:00
Суд отказал Алсу в запрете ее экс-супругу на выезд из России из-за долговОбщество, 25 мар, 23:54
Полиция нашла похищенную в Москве мошенниками девочку-подросткаОбщество, 25 мар, 23:47
Главу Гагаузии задержали в аэропорту перед отлетом из МолдавииПолитика, 25 мар, 23:41
В СПЧ назвали зарплату Ефремова в швейном цехе колонииОбщество, 25 мар, 23:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия потребовала подключить к SWIFT банки для экспорта удобренийПолитика, 25 мар, 23:21
Умерла «голос Каркуши» из «Спокойной ночи, малыши» Галина МарченкоОбщество, 25 мар, 23:08
Два Alpha Jet столкнулись на авиашоу во Франции. ВидеоОбщество, 25 мар, 22:44
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании между Москвой и КиевомПолитика, 25 мар, 22:42
Президент ФРГ вручил Шольцу и членам кабмина увольнительные грамотыПолитика, 25 мар, 22:40
Путин описал запреты пьес в прошлом словами «догонят, поймают и посадят»Политика, 25 мар, 22:17
Сборная России выиграла восьмой матч подряд с общим счетом 44:0Спорт, 25 мар, 21:59