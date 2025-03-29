Роскачество предупредило об угрозах мошенников изъять домашних животных

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Мошенники звонят россиянам от лица сотрудников жилинспекции и угрожают отобрать домашних животных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество.

Аферисты уточняют у граждан количество питомцев в квартире и заявляют о «превышении лимита» в соответствии с законом. В ведомстве отметили, что мошенники пользуются паникой среди владельцев домашних животных на фоне предложения организации «Сорок сороков» принять закон, который будет регулировать разрешенное количество животных в квартире.

В разговоре с россиянами мошенники упоминают якобы новые правила, указанные на «Госуслугах». Отправленные гражданам ссылки ведут на фишинговые сайты для кражи личных данных, уточнили в Роскачестве.

Некоторые злоумышленники требуют немедленно перевести им средства для оформления разрешения на проживание питомцев в квартире, чтобы избежать изъятия животных.

В ведомстве призвали прекращать разговор в случае подозрений и обращаться в полицию.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники размещают фальшивые объявления в домовых чатах с целью похищения персональных данных и получения доступа к платежным средствам граждан.

Аферисты через домовые чаты предлагают бесплатно забрать технику или мебель. Заинтересовавшимся присылают фотографии вещей. Затем мошенники утверждают, что не могут встретиться лично и предлагают отправить технику только с курьером. Согласившимся высылают ссылку, через которую телефон пользователей заражается вредоносным ПО и мошенники получают доступ к персональным данным и денежным средствам граждан.