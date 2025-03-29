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МВД переобъявило в розыск бизнесмена Шифрина

МВД переобъявило в розыск бизнесмена Шифрина, получившего гражданство от Путина

В России переобъявили в розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина, следует из базы данных МВД.

Его разыскивают по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется. ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщает, что московские суды арестовали активы бизнесмена по делу о мошенничестве.

В первый раз российское МВД объявило Шифрина в розыск осенью 2023 года.

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Борис Акунин

Шифрин родился в Днепропетровске. В 1990-е годы после приватизации металлургического комбината «Запорожсталь» он стал его основным акционером, также был соучредителем холдинговой компании Midland Group. На протяжении нескольких лет предпринимателя включали в списки самых богатых украинцев, в 2010 году он занял 773-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием $1,3 млрд.

На следующий год Шифрин, продав свою долю в Midland Group и связанные с ней активы, выпал из глобального рейтинга миллиардеров и с тех пор в него не возвращался.

В 2016 году бизнесмен получил российское гражданство по указу президента Владимира Путина. После начала военной операции России на Украине Шифрин осудил действия российских властей и написал заявление об отказе от российского гражданства.

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Теги
МВД розыск Эдуард Шифрин бизнесмен мошенничество
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