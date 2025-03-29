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Военная операция на Украине ,  
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Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области

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Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником город Строитель в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате удара загорелась кровля двухэтажного офисного здания, которое сейчас, по словам губернатора, не эксплуатируется. Огонь удалось потушить.

Предварительно, при атаке никто не пострадал.

Строитель расположен в 21 км от Белгорода.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

27 марта Гладков сообщал об атаках ВСУ на шесть муниципалитетов региона. В результате ударов дронов повреждены были административное здание, социальный объект, склад, несколько автомобилей и трактор. Губернатор отмечал, что пострадавших нет.

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
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