Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником город Строитель в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате удара загорелась кровля двухэтажного офисного здания, которое сейчас, по словам губернатора, не эксплуатируется. Огонь удалось потушить.

Предварительно, при атаке никто не пострадал.

Строитель расположен в 21 км от Белгорода.

27 марта Гладков сообщал об атаках ВСУ на шесть муниципалитетов региона. В результате ударов дронов повреждены были административное здание, социальный объект, склад, несколько автомобилей и трактор. Губернатор отмечал, что пострадавших нет.