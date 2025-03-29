Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником город Строитель в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В результате удара загорелась кровля двухэтажного офисного здания, которое сейчас, по словам губернатора, не эксплуатируется. Огонь удалось потушить.
Предварительно, при атаке никто не пострадал.
Строитель расположен в 21 км от Белгорода.
27 марта Гладков сообщал об атаках ВСУ на шесть муниципалитетов региона. В результате ударов дронов повреждены были административное здание, социальный объект, склад, несколько автомобилей и трактор. Губернатор отмечал, что пострадавших нет.
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