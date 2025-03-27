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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об ударах ВСУ по шести муниципалитетам области

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области шесть муниципалитетов подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В Шебекинском округе была повреждена кровля административного здания в селе Белянка, а также выбиты окна в частном доме в селе Нехотеевка. Город Шебекино атаковали два дрона, в результате были повреждены кузов и остекление у грузового автомобиля, а также прицеп. В селе Нечаевка Белгородского района пострадала кровля складского помещения на территории предприятия.

В Волоконовском районе село Тишанка подверглось атакам двух FPV-дронов, в результате чего были повреждены фасады, заборы и постройки частных домов, а также легковой автомобиль. Кроме того, село было обстреляно артиллерией: выбиты окна и поврежден фасад частного дома. В хуторе Шаховка был поврежден трактор из-за сброса взрывного устройства с беспилотника.

В Ракитянском районе в селе Святославка были повреждены остекление и входная группа социального объекта. В Грайворонском округе в селе Смородино были повреждены кровли частного дома и надворной постройки, а также забор другого домовладения. На автодороге Масычево — Грайворон был атакован автомобиль, у которого выбиты стекла и поврежден кузов, однако водитель успел увернуться. В селе Кукуевка Валуйского округа было атаковано фермерское хозяйство и повреждены два автомобиля.

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Вячеслав Гладков Белгородская область атака ВСУ Военная операция на Украине
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