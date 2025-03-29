 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Днепра сообщили о масштабном пожаре после взрывов

Глава ОВА Лысак: в Днепре после взрывов начался масштабный пожар
Сюжет
Военная операция на Украине

В украинском городе Днепр произошли взрывы, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

В регионе объявлена воздушная тревога. Лысак призвал жителей оставаться в безопасных местах.

По словам главы ОВА, на фоне взрывов в городе началось несколько пожаров, один из них Лысак назвал масштабным.

Режим воздушной опасности действует еще в семи регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Администрации столицы и области сообщили о работе ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Между Россией и Украиной также действует соглашение о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, достигнутое после переговоров обеих сторон с США. Российский президент Владимир Путин дал военным соответствующую команду 18 марта.

Власти Днепра сообщили о сильном пожаре на объекте инфраструктуры
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

17 марта Лысак также сообщал о сильном пожаре в Днепропетровской области. Тогда там загорелся объект инфраструктуры. «Страна.ua» уточняла, что пожар произошел в Днепре.

Читайте РБК в Telegram.

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России

Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео

В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок

У россиян вырос уровень счастья

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

В России предложили ужесточить требования к такси

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Днепр Днепропетровская область Украина взрывы пожар
Материалы по теме
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Политика
Власти Днепра сообщили о сильном пожаре на объекте инфраструктуры
Политика
Власти Днепра и Сум заявили о пожарах после взрывов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
В промзоне Луганска начался пожар после падения обломков дроновПолитика, 01:34
Военного осудили за убийство, которое он пытался выдать за нападение ДРГОбщество, 01:13
Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской областиПолитика, 01:00
В Австралии легкомоторный самолет разбился во время авиашоу. ВидеоОбщество, 00:40
Власти Днепра сообщили о масштабном пожаре после взрывовПолитика, 00:23
МВФ одобрил Украине транш на $400 млнПолитика, 00:10
Землетрясение в Таиланде классифицировали как крупномасштабное бедствиеОбщество, 28 мар, 23:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вэнс оценил готовность соглашения с Россией по Черному морюПолитика, 28 мар, 23:44
В Москве вручили премию Художественного театраОбщество, 28 мар, 23:38
Оставшихся сотрудников USAID уволят до сентябряПолитика, 28 мар, 23:13
ЕС решил сократить импорт сельхозпродукции с УкраиныПолитика, 28 мар, 23:09
Число погибших из-за землетрясения в Бангкоке достигло 10Общество, 28 мар, 22:25
Россия отправила спасателей в пострадавшую от землетрясения МьянмуОбщество, 28 мар, 22:07
ЦСКА второй раз проиграл минскому «Динамо» в плей-офф КХЛСпорт, 28 мар, 22:00