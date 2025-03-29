Власти Днепра сообщили о масштабном пожаре после взрывов
В украинском городе Днепр произошли взрывы, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
В регионе объявлена воздушная тревога. Лысак призвал жителей оставаться в безопасных местах.
По словам главы ОВА, на фоне взрывов в городе началось несколько пожаров, один из них Лысак назвал масштабным.
Режим воздушной опасности действует еще в семи регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Администрации столицы и области сообщили о работе ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Между Россией и Украиной также действует соглашение о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, достигнутое после переговоров обеих сторон с США. Российский президент Владимир Путин дал военным соответствующую команду 18 марта.
17 марта Лысак также сообщал о сильном пожаре в Днепропетровской области. Тогда там загорелся объект инфраструктуры. «Страна.ua» уточняла, что пожар произошел в Днепре.
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