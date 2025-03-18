Власти Днепра сообщили о сильном пожаре на объекте инфраструктуры
В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры, начался сильный пожар, сообщил глава местной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.
«На данный момент информации о пострадавших нет», — добавил он.
Издание «Страна» уточнило, что объект находится в Днепре и выложило видео и фото пожара. На них виден большой столп дыма.
Лысак регулярно информирует о взрывах в Днепропетровском районе. К примеру, 12 марта он сообщил, что в Кривом Роге прогремела серия взрывов, удар пришелся по инфраструктурному объекту. Он тогда написал, что произошел пожар, погиб один человек.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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