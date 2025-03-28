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На Солнце произошла вспышка максимального класса Х

Фото: NASA / Zuma / Global Look Press
Фото: NASA / Zuma / Global Look Press

На Солнце произошла вспышка Х1.1, она длилась 41 минуту, сообщает пресс-служба Института прикладной геофизики.

Вспышку зарегистрировали в 18:20 мск.

«Продолжается возмущение геомагнитного поля», — говорится в сообщении.

Вспышки делятся на классы A, B, C, M и X, классификация основана на мощности рентгеновского излучения самого явления. Минимальный класс — A0.0, а максимальный — класс X, такие вспышки могут спровоцировать проблемы на Земле, например, из-за них возникают магнитные бури. Повышенная радиация из-за вспышек сказывается и на работе спутников, а также усиливает северное сияние.

Согласно прогнозу космической погоды от института, 28 и 29 марта солнечная активность будет умеренной, могут быть вспышки класса Х. Геомагнитное поле — слабо возмущенное, радиационная обстановка — невозмущенная. В течение суток возможны ухудшения условий коротковолновой радиосвязи.

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Фото:ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН / Лаборатория солнечной астрономии

В последний раз вспышка класса X — X2.0 — произошла 23 февраля. До этого вспышка X1.1 случилась в декабре 2024 года. Она длилась 28 минут.

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Солнце вспышка вспышка на Солнце астрономическое явление
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