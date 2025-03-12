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Ученый назвал преувеличенной информацию о мощной вспышке на Солнце

Профессор Богачев: СМИ преувеличили мощность вспышки на Солнце 11 марта
Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН / Лаборатория солнечной астрономии
Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН / Лаборатория солнечной астрономии

Сообщения в СМИ о новой «мощной вспышке на Солнце» 11 марта преувеличивают масштаб события, сообщил РБК доктор физико-математических наук, профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«В средствах массовой информации распространяется прямо сейчас информация о новой «мощной вспышке на Солнце». Информация, к сожалению, подана в таком виде, что создает ошибочное впечатление о реальной силе события», — говорится в тексте.

На Солнце произошла мощная вспышка класса М
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Солнце 5 марта 2025 года (хромосфера Солнца)

По его словам, 11 марта около 16 часов мск на Солнце произошла средняя вспышка уровня M1.1, находящаяся на самой границе M класса (всего на 10% выше уровня слабых вспышек C). С начала 2025 года на Солнце зарегистрировано 98 событий такого уровня и выше, а в 2024 году их было около тысячи.

Богачев отметил, что сообщения о средних событиях иногда оправданы их близостью к центру Солнца в зоне, опасной для Земли, однако 11 марта этого не произошло. Академик заключил, что общая обстановка на Солнце продолжает оставаться умеренно спокойной.

Солнечные вспышки по интенсивности рентгеновского излучения делятся на пять категорий: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М считаются средними по мощности, они могут вызывать солнечный радиационный шторм, короткие перебои в связи в полярных регионах и небольшие магнитные бури.

В конце февраля на Солнце произошла вспышка высокого класса X2.0. Местом вспышки был западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю.

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вспышка на Солнце Солнце астрономическое явление новости
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