 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Солнце зафиксировали мощную вспышку и восемь средних

Вспышка X1.1 от 29 декабря 2024 года
Вспышка X1.1 от 29 декабря 2024 года (Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ)

На солнце произошли одна вспышка класса Х (сверхмощная) и восемь класса M (средние из больших вспышек), сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики им. Федорова.

В сообщении говорится, что вспышка класса X длилась 28 минут. Ученые зафиксировали ее в 10:18 мск «в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3936 (N10W33)». Балл вспышки — X1.1, указано на сайте.

По прогнозу, указанному пресс-службой института, 29 и 30 декабря ожидаются вспышки этого типа, вспышечная активность будет от умеренной до высокой.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил «РИА Новости», что солнечная активность растет уже около недели, а число вспышек на звезде почти в два раза увеличилось, но до уровня X их сила дошла только сейчас. Богачев также указал, что вспышка произошла в области возможного воздействия на нашу планету.

«Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января. Более точная информация появится в середине сегодняшнего дня», — сказал Богачев.

Земле предсказали магнитную бурю и северное сияние от вспышки на Солнце
Общество
Фото:Leon Neal / Getty Images

Ранее лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН) сообщила, что за сутки 24 декабря резко повысилась вероятность формирования на Солнце крупных вспышек класса X.

Специалисты тогда зафиксировали несколько «предвестников» крупных вспышек. Среди них заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца, а также быстрое увеличение площади солнечных активных центров. Самые высокие риски связаны с двумя группами пятен на Солнце — под номерами 3932 и 3933.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
вспышка на Солнце магнитная буря природа
Материалы по теме
Земле предсказали магнитную бурю и северное сияние от вспышки на Солнце
Общество
На Солнце произошла мощная вспышка
Общество
На Солнце произошла очередная мощная вспышка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Алиев заявил, что самолет AZAL не был сбит над Россией специальноПолитика, 15:44
Чем листинг токенов важен биржам и как они отбирают проектыКрипто, 15:35
Путин и Алиев вновь провели телефонный разговорПолитика, 15:33
В Южной Корее нашли тела всех жертв самой крупной авиакатастрофы в странеОбщество, 15:28
На Солнце зафиксировали мощную вспышку и восемь среднихОбщество, 15:25
В районе пляжа в Анапе произошел повторный выброс мазутаОбщество, 15:07
Сбербанк — об итогах года в сфере устойчивого развития и перспективахОтрасли, 15:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Дрон выбил стекла в постройке на территории депо в СальскеПолитика, 14:59
Как развитие производства ускоряет масштабирование light industrialНедвижимость, 14:58
Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета в АктауПолитика, 14:49
В Норвегии самолет KLM экстренно сел и выкатился за переделы полосыОбщество, 14:41
Как организовать добычу без участия людейОтрасли, 14:32
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 14:30
Строим счастье: как девелоперская компания заботится о сотрудникахНедвижимость, 14:19