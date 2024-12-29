На Солнце зафиксировали мощную вспышку и восемь средних

Вспышка X1.1 от 29 декабря 2024 года (Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ)

На солнце произошли одна вспышка класса Х (сверхмощная) и восемь класса M (средние из больших вспышек), сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики им. Федорова.

В сообщении говорится, что вспышка класса X длилась 28 минут. Ученые зафиксировали ее в 10:18 мск «в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3936 (N10W33)». Балл вспышки — X1.1, указано на сайте.

По прогнозу, указанному пресс-службой института, 29 и 30 декабря ожидаются вспышки этого типа, вспышечная активность будет от умеренной до высокой.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил «РИА Новости», что солнечная активность растет уже около недели, а число вспышек на звезде почти в два раза увеличилось, но до уровня X их сила дошла только сейчас. Богачев также указал, что вспышка произошла в области возможного воздействия на нашу планету.

«Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января. Более точная информация появится в середине сегодняшнего дня», — сказал Богачев.



Ранее лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН) сообщила, что за сутки 24 декабря резко повысилась вероятность формирования на Солнце крупных вспышек класса X.

Специалисты тогда зафиксировали несколько «предвестников» крупных вспышек. Среди них заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца, а также быстрое увеличение площади солнечных активных центров. Самые высокие риски связаны с двумя группами пятен на Солнце — под номерами 3932 и 3933.