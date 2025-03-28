Участнику «Голоса» избрали меру пресечения по делу о «Пушкинских картах»

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Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Так, певцу и участнику шоу «Голос» Эмилю Кадырову избрали запрет определенных действий, Алексею Кузнецову и Елене Гурко — домашний арест на один месяц и 28 суток.

По версии следствия, задержанные в составе преступной группы сформировали и разместили заявку на включение в реестр мероприятий по программе «Пушкинская карта». После этого они обеспечили массовое приобретение с «Пушкинских карт» билетов на культурные мероприятия без цели их посещения. При оформлении карт мошенники использовали заведомо недостоверные персональные данные получателей.

Сумма хищений составила более 1 млн руб.

Фигурантов обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой части — лишение свободы до десяти лет.

Программа «Пушкинская карта» действует с сентября 2021 года. В ее рамках школьники, студенты и учащиеся колледжей в возрасте от 14 до 22 лет получают на специальную карту 5 тыс. руб. в год, которые можно потратить на посещение музеев, театров, кинотеатров и других культурных учреждений.