 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Участнику «Голоса» избрали меру пресечения по делу о «Пушкинских картах»

Суд избрал меру пресечения участнику «Голоса» Эмилю Кадырову

Участнику «Голоса» избрали меру пресечения по делу о «Пушкинских картах»
Video

Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Так, певцу и участнику шоу «Голос» Эмилю Кадырову избрали запрет определенных действий, Алексею Кузнецову и Елене Гурко — домашний арест на один месяц и 28 суток.

По версии следствия, задержанные в составе преступной группы сформировали и разместили заявку на включение в реестр мероприятий по программе «Пушкинская карта». После этого они обеспечили массовое приобретение с «Пушкинских карт» билетов на культурные мероприятия без цели их посещения. При оформлении карт мошенники использовали заведомо недостоверные персональные данные получателей.

Сумма хищений составила более 1 млн руб.

Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Фигурантов обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой части — лишение свободы до десяти лет.

Программа «Пушкинская карта» действует с сентября 2021 года. В ее рамках школьники, студенты и учащиеся колледжей в возрасте от 14 до 22 лет получают на специальную карту 5 тыс. руб. в год, которые можно потратить на посещение музеев, театров, кинотеатров и других культурных учреждений.

Читайте РБК в Telegram.

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России

Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео

В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок

У россиян вырос уровень счастья

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

В России предложили ужесточить требования к такси

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
«Пушкинская карта» мошенничество хищения Москва
Материалы по теме
Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников
Технологии и медиа
За махинации с «Пушкинскими картами» задержали участника шоу «Голос»
Общество
В Москве через «Пушкинские карты» похитили более 1 млн руб
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 19:14
Зеленский анонсировал встречу по отправке контингента ЕС на УкраинуПолитика, 20:59
Участнику «Голоса» избрали меру пресечения по делу о «Пушкинских картах»Общество, 20:56
Зеленский отказался признавать долг за военную помощь от СШАПолитика, 20:32
«Локомотив» потерпел крупнейшее за три года поражениеСпорт, 20:26
Секретные документы о британской военной базе нашли на улице в НьюкаслеПолитика, 20:24
Сийярто попросил объяснить, зачем ЕК призвала готовить наборы выживанияПолитика, 20:21
В Госсовете за семью ответит глава МордовииЭкономика, 20:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генсек ООН назвал Зеленского и правительство Украины легитимнымиПолитика, 20:09
В Москве машина скорой помощи влетела в остановку с людьми в ЧертановеОбщество, 20:08
Действующий чемпион второй раз проиграл «Авангарду» в плей-офф КХЛСпорт, 20:06
Как Индия стала одним из лидеров мировой фармацевтикиОтрасли, 19:42
«Автомобилист» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»Спорт, 19:33
В США спрогнозировали сокращение населения к 2033 году без мигрантовЭкономика, 19:31
Самое сильное землетрясение в Мьянме за 80 лет. ИнфографикаОбщество, 19:30