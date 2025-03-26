За махинации с «Пушкинскими картами» задержали участника шоу «Голос»

Эмиль Кадыров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Среди задержанных по подозрению в хищении более 1 млн руб. в мошеннической схеме с «Пушкинскими картами» оказался участник телешоу «Голос», певец Эмиль Кадыров, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

О задержании подозреваемых в хищениях ранее сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Злоумышленники подали заявку от лица киноконцертного зала «Эльдар» в Москве на платформу «PRO.Культура.РФ» для участия в программе «Пушкинская карта». Один из соучастников — сотрудник концертной площадки, еще один был заявлен как музыкальный исполнитель.



Затем мошенники начали искать интернет-пользователей в возрасте от 14 до 22 лет с «Пушкинскими картами» с неиспользованным лимитом денежных средств и тех, кто мог оформить эти социальные карты с указанием заведомо недостоверных персональных данных получателей.

«Было обеспечено массовое приобретение с «Пушкинских карт» 321 билета на организуемые участниками преступной группы культурные мероприятия без цели их посещения. При проведении мероприятия соучастники фиктивно гасили билеты, при этом зрителей на нем не было», — говорится в сообщении СК.

Сумма хищений, по версии следствия, составила более 1 млн руб. бюджетных средств и денежных средств банка.

СК возбудил уголовное дело против участников организованной преступной группы по ч. 4 ст. 159 УК, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Программа «Пушкинская карта» действует с сентября 2021 года. В ее рамках школьники, студенты и учащиеся колледжей в возрасте от 14 до 22 лет получают на специальную карту 5 тыс. руб. в год, которые можно потратить на посещение музеев, театров, кинотеатров и других культурных учреждений.