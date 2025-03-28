В Москве машина скорой помощи влетела в остановку с людьми в Чертанове

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В Москве карета скорой помощи влетела в остановку с людьми, сообщает «Московский комсомолец».

Об этом также пишут телеграм-канал «112» со ссылкой на источник и MSK1.ru.

По данным «112», пострадали три человека. Двое из них ехали в машине, один — находился на остановке, уточняет Shot.

ДТП произошло на Кировоградской улице в Чертанове. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что машина ехала по встречной полосе с включенными мигалками.

27 марта в Екатеринбурге при столкновении автомобилей пострадали пять пешеходов, в том числе двое детей. Всех госпитализировали. По данным регионального управления Минздрава, пострадавшие взрослые и один ребенок находятся в состоянии средней тяжести, другой ребенок — в тяжелом состоянии.