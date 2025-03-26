В Крыму водителя автобуса арестовали после ДТП с шестью погибшими

Video

В Крыму арестовали на два месяца водителя автобуса после ДТП, в котором погибли шесть человек и десятки пострадали. Об этом сообщила прокуратура республики в телеграм-канале.

«Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявила пресс-служба ведомства.

В понедельник, 24 марта, автобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком на трассе у аэропорта Симферополя. По словам водителя, он не заметил прицеп из-за ослепления солнечным светом.

В результате аварии шесть пассажиров погибли. Пострадали еще 37 человек, 22 из них госпитализированы. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое.

В отношении водителя автобуса возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 5 ст. 264 (нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса России.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в телеграм-канале, что власти выплатят компенсацию семьям погибших и пострадавших в аварии. Расследование уголовного дела продолжается.