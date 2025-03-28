МИД России осудил посла Канады за слова о пакте 1939 года, Ялте и блокаде
В МИД России вызвали главу канадской дипмиссии в Москве Брайана Эбеля, которому сделали демарш в связи со словами посла Канады Сары Тейлор о блокаде Ленинграда. Об этом министерство сообщило на своем сайте.
Упоминание Сарой Тейлор блокады Ленинграда в увязке с пактом Молотова — Риббентопа и Ялтинской конференцией в МИД назвали неуместным и оскорбительным для российского народа.
«Заложенная при этом инсинуация <...> представляет собой неуклюжую попытку оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков и исказить исторические факты», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
В словах Тейлор российское министерство увидело «симптом послевоенной политики Канады», которая, например, укрывала на своей территории тысячи нацистских преступников и их приспешников.
В министерстве также напомнили о приглашении в 2023 году в канадский парламент нациста, служившего в дивизии СС «Галичина», которого встретили овациями. Канадской стороне указали на недопустимость попыток переписать историю «в угоду политической конъюнктуре» и порекомендовали не забывать о «боевом братстве» СССР и Канады во время Второй мировой войны, которое стало фундаментом двусторонних отношений.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала посещение Сарой Тейлор Пискаревского кладбища «издевательским перформансом». Посол Канады разместила в соцсетях пост, где призвала помнить о последствиях пакта Молотова — Риббентропа и Ялты в контексте блокады Ленинграда. Захарова осудила Тейлор за попытку выставить СССР виновным в трагедии города и исказить исторические факты.
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