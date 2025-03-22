Захарова осудила слова посла Канады после визита на Пискаревское кладбище

Сара Тейлор (Фото: Dr. Sarah Taylor / X)

Посол Канады Сара Трейси, которая во время своего рабочего визита в Россию посетила Пискаревское кладбище и возложила цветы к монументу «Родина мать», сделала это не из уважения к памяти павших в блокадном Ленинграде, а чтобы исказить исторические факты и выставить СССР виноватым в блокаде, считает представитель российского МИДа Мария Захарова. Она назвала действия канадского дипломата «издевательским перформансом» и процитировала пост Трейси.

«Наше лучшее подношение мертвым — это правда. Помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова — Риббентропа» и Ялты — чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды», — написала посол.

Эти слова Захарова назвала кощунственными, оскорбительными и глумливыми.

«В трех строках она кощунственно сумела выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, оттоптаться на решениях Ялтинской конференции и при этом еще и обвинить нас в искажении исторической правды», — сказала российский дипломат.

Пискаревское кладбище расположено на северо-востоке Петербурга, это самое большое в мире мемориальное кладбище, посвященное жертвам Второй мировой войны. Там находятся массовые захоронения жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта, а также мемориал павшим.