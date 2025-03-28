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Политика ,  
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Песков заявил о набирающих на Украине силу националистах типа «Азова»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

На Украине расширяются националистические организации, включая «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), и они оказывают все большее влияние на процессы в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что националистические подразделения типа «Азова» набирают силу на Украине.

«Они оказывают все больше и больше влияния, имеет место тенденция к расширению этих сил, и в разные сферы жизни внедряются националистические организации, нацистские организации», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что бригада «Азов» в настоящее время трансформируется в дивизию. Это и другие националистические подразделения усиливаются на Украине, что свидетельствует о «тенденции к утере контроля» властью в стране, заявил Песков.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине временное международное управление под эгидой ООН, которое позволило бы провести в стране выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство».

Российский лидер отметил, что в 2024 году не состоялись выборы президента на Украине, поэтому гражданские власти в стране незаконны. Такая политическая ситуация, по словам Путина, может привести к тому, что страной начнут руководить «неонацистские формирования».

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