Песков заявил о набирающих на Украине силу националистах типа «Азова»
На Украине расширяются националистические организации, включая «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), и они оказывают все большее влияние на процессы в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что националистические подразделения типа «Азова» набирают силу на Украине.
«Они оказывают все больше и больше влияния, имеет место тенденция к расширению этих сил, и в разные сферы жизни внедряются националистические организации, нацистские организации», — сообщил Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что бригада «Азов» в настоящее время трансформируется в дивизию. Это и другие националистические подразделения усиливаются на Украине, что свидетельствует о «тенденции к утере контроля» властью в стране, заявил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине временное международное управление под эгидой ООН, которое позволило бы провести в стране выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство».
Российский лидер отметил, что в 2024 году не состоялись выборы президента на Украине, поэтому гражданские власти в стране незаконны. Такая политическая ситуация, по словам Путина, может привести к тому, что страной начнут руководить «неонацистские формирования».
Читайте РБК в Telegram.
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России
Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео
В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок
У россиян вырос уровень счастья
В России появится единый реестр нуждающихся в жилье
В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub
В России предложили ужесточить требования к такси
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов