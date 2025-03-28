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На Большой кольцевой линии московского метро прервали движение

На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро сегодня прерывалось движение поездов по часовой стрелке от «Электрозаводской» до «Хорошевской». Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Дептранса Москвы в 12:13.

«На БКЛ (11) нет движения от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке для проверки состава. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Также была временно закрыта станция «Савеловская» Большой кольцевой линии, поезда проезжали ее без остановки.

На станции произошло задымление, его причиной стало возгорание в вагоне. Его потушил машинист, отметили источники агентства в оперативных службах.

На Большой кольцевой линии московского метро прервали движение
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На кадрах, опубликованных в социальных сетях, виден густой белый дым. Задымление наблюдалось как у платформ, так и около эскалаторов.

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В 12:34 Дептранс сообщил, что движение на БКЛ восстановлено. В 12:57 появилось сообщение о том, что станция «Савеловская» открыта и работает в штатном режиме.

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Москва московское метро задымление задержка поездов
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