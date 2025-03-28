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На станции «Савеловская» БКЛ произошло задымление

Станцию «Савеловская» на БКЛ закрыли после задымления
Сюжет
Новости Москвы
Станция «Савеловская» закрыта, нет движения от «Электрозаводской» до «Хорошевской». По предварительной информации, в вагоне метро произошло возгорание

На станции «Савеловская» БКЛ произошло задымление
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Станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии закрыли, поезда проходят ее без остановки, сообщил дептранс. ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что там произошло задымление. Об этом также свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях.

«Станция «Савеловская» БКЛ временно закрыта, поезда следуют без остановки», — рассказали в департаменте.

Там также уточнили, что на БКЛ нет движения от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке, мера введена для проверки состава.

«Данный состав обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины установит специальная комиссия», — отметили в дептрансе. Пострадавших нет.

ТАСС пишет, что причиной задымления на станции метро «Савеловская» стало возгорание в вагоне. Его потушил машинист, уточняет агентство со ссылкой на оперативные службы.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден густой белый дым. Задымление наблюдается как в зоне прибытия поездов, так и около эскалаторов.

Позднее, около 12:30, дептранс сообщил, что движение на БКЛ восстановили. Спустя полчаса в департаменте уточнили, что «Савеловская» открыта и работает.

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Милена Костерева
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