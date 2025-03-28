LG провела пробный перезапуск завода в России

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Южнокорейская компания LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России, сообщила пресс-служба LG «РИА Новости».

В компании уточнили, что речь идет о заводе по производству электронных приборов в Москве, где до 2022 года выпускались стиральные машины и холодильники.

Хотя производство было остановлено после начала конфликта, с началом переговорного процесса компания обеспокоилась из-за коррозии оборудования.

«Когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — говорится в сообщении.

Перезапуск, считают в компании, поможет предотвратить износ простаивающих мощностей. В то же время, по словам гендиректора LG Чо Чжу Вана, необходима осторожность, поскольку конфликт еще не закончился. Компания внимательно следит за ситуацией и сможет возобновить работу, когда с России снимут санкции.

Ранее The Korean Times написала, что крупнейшие южнокорейские компании, в том числе LG, Samsung и Hyundai, рассматривают возможность возобновления полноценной деятельности в России на фоне переговоров о ситуации на Украине.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что иностранные компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться на российский рынок. По его словам, это свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях.