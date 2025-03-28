 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

LG провела пробный перезапуск завода в России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Южнокорейская компания LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России, сообщила пресс-служба LG «РИА Новости».

В компании уточнили, что речь идет о заводе по производству электронных приборов в Москве, где до 2022 года выпускались стиральные машины и холодильники.

Хотя производство было остановлено после начала конфликта, с началом переговорного процесса компания обеспокоилась из-за коррозии оборудования.

«Когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — говорится в сообщении.

Перезапуск, считают в компании, поможет предотвратить износ простаивающих мощностей. В то же время, по словам гендиректора LG Чо Чжу Вана, необходима осторожность, поскольку конфликт еще не закончился. Компания внимательно следит за ситуацией и сможет возобновить работу, когда с России снимут санкции.

Глава РФПИ заявил об «очереди» желающих вернуться в Россию компаний
Экономика
Кирилл Дмитриев

Ранее The Korean Times написала, что крупнейшие южнокорейские компании, в том числе LG, Samsung и Hyundai, рассматривают возможность возобновления полноценной деятельности в России на фоне переговоров о ситуации на Украине.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что иностранные компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться на российский рынок. По его словам, это свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях.

Читайте РБК в Telegram.

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России

Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео

В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок

У россиян вырос уровень счастья

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

В России предложили ужесточить требования к такси

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
LG иностранные бренды перезапуск заводы
Материалы по теме
Российские компании на бирже оценили в 4 раза дешевле зарубежных аналогов
Финансы
Роскомнадзор назвал условия работы зарубежных IT-компаний в России
Бизнес
Глава РФПИ заявил об «очереди» желающих вернуться в Россию компаний
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 90,54 (-1,46) Инвестиции, 09:30 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 83,83 (-0,37) Инвестиции, 09:30
Рейтинг судей РПЛ со следующего сезона станет публичнымСпорт, 15:06
Игрок «Миннесоты» восхитился поступком Овечкина в адрес ФлериСпорт, 15:05
СК запросил у суда запрет определенных действий для участника шоу «Голос»Общество, 15:03
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:56
Усадьбы со львом и грифоном в центре Москвы признали памятниками культурыНедвижимость, 14:55
В Кремле заявили, что запросов о помощи от Таиланда и Мьянмы еще не былоОбщество, 14:54
В Кремле объяснили слова Путина про внешнее управление на УкраинеПолитика, 14:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нужные люди: кого и как брать на работу в ИндииОтрасли, 14:42
Кремль связал отказ ЕС ослабить санкции с нежеланием «идти по пути мира»Политика, 14:42
Москалькова сообщила о воссоединении четырех семей из России и УкраиныПолитика, 14:40
В Курской области подорвался вспахивавший поле тракторПолитика, 14:37
Глава «Росатома» назвал передачу ЗАЭС под управление США фантастикойПолитика, 14:34
«Купите и молитесь». Почему план GameStop по покупке биткоина не сработалКрипто, 14:34
Героя России Тибилова похоронят во ВладикавказеПолитика, 14:32