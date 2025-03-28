Минобороны Китая не подтвердило задержание высокопоставленного военного

Хэ Вэйдун (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

У Министерства обороны Китая нет никакой информации о задержании Хэ Вэйдуна, которого называют третьим по важности военным чиновником в стране. Об этом пишет Bloomberg.

Хэ Вэйдун занимает должность заместителя председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики (КНР). Ранее о его возможном задержании сообщили Newsweek и The Washington Times. В последний раз высокопоставленного военного видели на публике 11 марта на церемонии закрытия ежегодного Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

Вопрос об исчезновении Хэ Вэйдуна журналисты задали на пресс-брифинге Минобороны 27 марта, в официальной стенограмме встречи упоминания об этом нет.

Если против Хэ Вэйдуна будет возбуждено уголовное дело, он станет самым высокопоставленным военным чиновником, подозреваемым в совершении преступления, с 1989 года, когда за поддержку продемократических протестов был отстранен от должности первый заместитель министра обороны Чжао Цзыян.



Ранее Bloomberg подсчитал, что с середины 2023 года до конца 2024 года правительство КНР отправило в отставку не менее 30 высокопоставленных военных, включая министра обороны Ли Шанфу.

Председатель КНР Си Цзиньпин с момента прихода к власти в 2013 году сделал борьбу с коррупцией одним из своих ключевых приоритетов. В январе 2013 года, вскоре после избрания генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая, он провозгласил курс на «нулевую терпимость» к коррупции и призвал вести борьбу как с мелкими, так и с крупными взяточниками.