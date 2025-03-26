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Экономика ,  
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Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

FT: экономисты прогнозируют экономике Китая «китайский шок» из-за конкуренции
Китайская рабочая сила перестает быть дешевой — и производство смещается в другие страны Азии, что угрожает миллионам китайцев. Как пишет FT, это тот самый «китайский шок», который пережили западные страны в начале XXI века
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Заводы по всему Китаю, занимающиеся производством начального уровня, вынуждены инвестировать в автоматизацию и сокращать персонал. Экономисты прогнозируют, что это приведет к болезненному процессу отказа от дешевого и трудоемкого производства, которое лишит работы миллионы человек, пишет Financial Times.

Прежде конкурентным преимуществом Китая была дешевая рабочая сила, но теперь заработные платы стабильно растут, из-за чего производство переходит в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Индонезия. Аналитики прогнозируют, что Китай столкнется с тем же самым «китайским шоком», который пережили западные страны в начале 2000-х, когда производство переместилось на фабрики в Гуандуне и других китайских провинциях.

«В последние десятилетия Китай пользовался своим конкурентным преимуществом в плане наличия многочисленной рабочей силы... и действительно стал ведущим мировым производителем трудоемких товаров. Теперь эта игра окончена», — уверен Фредерик Нойманн, главный экономист HSBC по Азии.

WSJ описала «порочный круг» проблем в экономике Китая
Экономика
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Средняя занятость в 12 трудоемких отраслях обрабатывающей промышленности с 2011 по 2019 год сократилась примерно на 14% (почти 4 млн рабочих мест), подсчитали ученые из Университета Чанчжоу, Педагогического университета Яньчэн и Университета Хэнань. За тот же период количество рабочих мест в текстильной промышленности упало на 40%. С 2019 по 2023 год в тех же 12 секторах не стало еще 3,4 млн рабочих мест, подсчитала FT.

Западные страны преодолели «китайский шок» за счет развития экономики потребления и динамичной сферы услуг, но китайский председатель Си Цзиньпин дал понять, что «новые качественные производительные силы» — или передовое производство — останутся основой модели роста экономики КНР. Однако аналитики полагают, что производство в высокотехнологичных экспортных отраслях будет менее трудоемким и не обеспечит достаточного количества рабочих мест для избытка рабочей силы. Нойманн подчеркивает, что столько людей не будет нанято в высокотехнологичные производства «просто по определению».

В то же время, расширение автоматизации и использования робототехники может решить проблемы, связанные с быстрым старением и сокращением рабочей силы в Китае, отмечает FT. Как рассказал газете президент по робототехнике в Shenzhen Inovance Чэнь Гуйшунь, молодые рабочие «на самом деле очень неохотно берутся за такую грязную, тяжелую и утомительную работу». «В результате спрос на автоматизацию и робототехнику будет становиться все более и более насущным», — прогнозирует бизнесмен.

Население Китая сократилось третий год подряд
Экономика
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Власти Китая планируют в 2025 году обеспечить 5-процентный рост экономики и повысить внутренний спрос на фоне роста инвестиций в производство. The Wall Street Journal отмечает, что реальное положение дел не такое оптимистичное, и сравнивает происходящее с американской госпрограммой «деньги за драндулеты», когда при президенте Бараке Обаме правительство субсидировало обмен старых автомобилей на новые. Издание поясняет, что значительная часть роста инвестиций в Китае объясняется субсидиями Пекина производителям на обновление их оборудования, и эта «принудительная модернизация» объясняет, как инвестиции в производство могли расти на 9% в годовом исчислении в первые месяцы 2025 года.

Главный показатель безработицы в Китае — уровень городской безработицы — вырос до 5,4% в феврале, самого высокого уровня с февраля 2023 года, по сравнению с 5,2% в январе и 5,1% в декабре.

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