Денис Паслер попросил прощения, выступая с прощальной речью
Глава Оренбургской области Денис Паслер разволновался во время прощальной речи на представлении своего преемника — Евгения Солнцева, назначенного врио губернатора региона.
«Я хотел, наверно, попросить прощения у всех, кого, не дай бог, обидел словом, или не доделал те дела, которые надо было делать. Но искренне верю, что Евгений Александрович это доделает, дорешает», — сказал Паслер, говоря о Солнцеве.
Телеканал «Оренбургское телевидение» сообщил, что бывший губернатор «слегка прослезился» и поблагодарил жителей за совместную работу.
Солнцева представил правительству региона и депутатам законодательного собрания полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Паслер занимал должность главы Оренбургской области с 2019 года. 26 марта 2025 года российский президент Владимир Путин назначил Паслера временно исполняющим обязанности главы Свердловской области. Новый врио губернатора Солнцев с марта 2023 года занимает пост премьера Донецкой народной республики. Его на этой должности сменит нижегородец Андрей Чертков.
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