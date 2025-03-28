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Отставки губернаторов ,  
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Денис Паслер попросил прощения, выступая с прощальной речью

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Отставки губернаторов

Денис Паслер попросил прощения, выступая с прощальной речью
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Глава Оренбургской области Денис Паслер разволновался во время прощальной речи на представлении своего преемника — Евгения Солнцева, назначенного врио губернатора региона.

«Я хотел, наверно, попросить прощения у всех, кого, не дай бог, обидел словом, или не доделал те дела, которые надо было делать. Но искренне верю, что Евгений Александрович это доделает, дорешает», — сказал Паслер, говоря о Солнцеве.

Телеканал «Оренбургское телевидение» сообщил, что бывший губернатор «слегка прослезился» и поблагодарил жителей за совместную работу.

Солнцева представил правительству региона и депутатам законодательного собрания полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

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Паслер занимал должность главы Оренбургской области с 2019 года. 26 марта 2025 года российский президент Владимир Путин назначил Паслера временно исполняющим обязанности главы Свердловской области. Новый врио губернатора Солнцев с марта 2023 года занимает пост премьера Донецкой народной республики. Его на этой должности сменит нижегородец Андрей Чертков.

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Оренбургская область Денис Паслер Евгений Солнцев
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