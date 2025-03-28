В Сочи задержали россиянина, прославлявшего Шамиля Басаева

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Сочи, который в своем телеграм-канале размещал посты с героизацией лидеров чеченских боевиков периода 1991–2006 годов, в том числе террориста Шамиля Басаева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«[В] Сочи задержан гражданин России и Республики Абхазия, 1988 года рождения, причастный к распространению в сети Интернет материалов террористического характера», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

В отношении обвиняемого завели уголовное дело об оправдании терроризма по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В октябре 2024 года Государственный музей Абхазии закрыл выставку, на которой был показан портрет Шамиля Басаева с подписью «герой Абхазии». Тогда министр обороны республики генерал-полковник Владимир Ануа посетил выставку, посвященную героям Абхазии, «где наряду с доблестными командирами, защитниками Апсны, были представлены фотографии Шамиля Басаева и Ибрагима Яганова. Министр предложил музею временно закрыть и доработать экспозицию.

В начале марта сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину за призывы к свержению власти в Шадринске в Курганской области. По данным ведомства, он публиковал в соцсетях «критические высказывания о работе администрации» города и предложения устроить революционный переворот. Против обвиняемого завели дело об оправдании терроризма.