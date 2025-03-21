В Якутии задержали журналистку по статье об оправдании терроризма

Саша Александрова (Фото: saleksandra1 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Якутии сотрудники ФСБ задержали журналистку Сашу Александрову по подозрению в призывах к терроризму, сообщили «Вести Якутии» со ссылкой на неназванные источники.

Подозреваемую задержали по статье 205.2 Уголовного кодекса России — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма.

По данным телеграм-канала журналиста Виталия Обедина, 21 марта над Александровой состоялся суд, ее арестовали.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы управлений МВД и СК по региону.

Александрова работала на портале ЯКТ.ру и в интернет-издании «СахаДэй», уточнили «Вести Якутии». Она покинула Россию после начала военной операции на Украине, но вернулась в Якутию в 2024 году.

В феврале в Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш. Ее сын Юрий предположил, что это связано с тем, что его мать сотрудничает с Republic (издание признано иноагентом в 2021 году, после этого оно не стало продлевать свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре). Позже в СК сообщили, что Барабаш обвинили в распространении фейков о российской армии — ч. 2 ст. 207.3 УК.