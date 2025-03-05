В Москве задержали мужчину за призывы к свержению администрации Шадринска

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Силовики задержали в Москве мужчину, подозреваемого в призывах к свержению власти в Шадринске Курганской области революционным путем, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

В ведомстве заявили, что задержанный — уроженец Шадринска — является приверженцем радикальных взглядов. По данным ФСБ, он оставлял в соцсетях «критические высказывания о работе администрации» своего родного города. В этих комментариях подозреваемый призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников муниципалитета и свержению власти в городе с помощью революционного переворота.

Против мужчины возбудили дело об оправдании терроризма и публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности — ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса. Первая статья предусматривает до семи лет лишения свободы, вторая — до пяти лет.

РБК направил запрос в управление ФСБ по Курганской области.

Несколькими днями ранее, 28 февраля, ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Абакана по статье о призывах к террористической деятельности. Мужчину заподозрили в «публичных призывах к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей». Как заявили в спецслужбе, комментарии с таким содержанием он оставлял в Telegram.

В ведомстве отметили, что абаканец «разделял враждебное отношение» к российской военной операции на Украине. Силовики установили его личность и начали оперативно-разыскные мероприятия.