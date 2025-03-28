В посольстве России прокомментировали данные о пострадавших в Мьянме
Российское посольство не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что среди пострадавших от землетрясения в Мьянме были россияне. Об этом в дипломатическом представительстве заявили «Инфо24».
«Информацией о пострадавших, в том числе среди российских граждан, на текущий момент не располагаем», — сообщили в посольстве.
Землетрясение силой 7,7 балла зафиксировали в пятницу, 28 марта, в Мьянме. Эпицентр находился на севере страны, вблизи границы между штатами Шан и Мандалай, подтвердили в дипломатическом представительстве.
При этом сильные подземные толчки зафиксировали на всей территории Мьянмы, в том числе в столице Нейпьидо и в городе Янгон.
Из-за природного катаклизма разрушились жилые здания и объекты дорожно-транспортной сети в городах Мандалай и Сагайн на севере Мьянмы.
Землетрясение было зафиксировано не только в Мьянме, но и в Таиланде. В Бангкоке объявили режим чрезвычайного положения, власти там готовятся к новым подземным толчкам в течение 24 часов. После обрушения высотного здания в городе объявили эвакуацию из небоскребов.
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