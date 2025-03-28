В Таиланде из-за землетрясения вода вылилась с небоскреба

В Таиланде из-за землетрясения вода вылилась с небоскреба. Видео

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В Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. В Мьянме магнитуда составила 7,7, в Таиланде — 4,2.

На кадрах, которые сняли очевидцы из Таиланда, видно, как землетрясением раскачало высотное здание и из бассейна на его крыше стала разливаться вода.