Захарова напомнила про Вия после проверки пещер в Киево-Печерской лавре
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заход украинской полиции в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры, ее слова передает «РИА Новости».
«Вий вернулся в Киев», — сказала она.
Ранее утром 28 марта Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что начался «захват» Ближних пещер лавры, полиция зашла в закрытое помещение монастыря. Сотрудники заповедника болгаркой взломали дверь, ведущую к пещерам. Сейчас полиция зашла и в Дальние пещеры.
В СПЖ уточнили, что на территорию лавры прибыла комиссия Минкульта в сопровождении силовиков для инвентаризации и проверки мощей. Сотрудники ведомства планируют вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы.
Вий — злой дух в восточнославянской мифологии, который может убить взглядом.
После начала полномасштабных боев на Украине Служба безопасности страны не раз проводила обыски в Киево-Печерской лавре и других объектах епархий УПЦ Московского патриархата (МП).
7 марта стало известно, что специальная комиссия проверит «наличие останков святых» в гробницах Ближних и Дальних пещер заповедника «Киево-Печерская лавра» и определит их «историческую и научную ценность».
Сведения о работе и результатах проверки засекречены, контролирует работу комиссии министр культуры Николай Точицкий.
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