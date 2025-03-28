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Захарова напомнила про Вия после проверки пещер в Киево-Печерской лавре

Захарова — о проверке пещер в Киево-Печерской лавре: «Вий вернулся в Киев»
Фото: pravoslavie / Telegram
Фото: pravoslavie / Telegram

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заход украинской полиции в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры, ее слова передает «РИА Новости».

«Вий вернулся в Киев», — сказала она.

Ранее утром 28 марта Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что начался «захват» Ближних пещер лавры, полиция зашла в закрытое помещение монастыря. Сотрудники заповедника болгаркой взломали дверь, ведущую к пещерам. Сейчас полиция зашла и в Дальние пещеры.

В СПЖ уточнили, что на территорию лавры прибыла комиссия Минкульта в сопровождении силовиков для инвентаризации и проверки мощей. Сотрудники ведомства планируют вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы.

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Вий — злой дух в восточнославянской мифологии, который может убить взглядом.

После начала полномасштабных боев на Украине Служба безопасности страны не раз проводила обыски в Киево-Печерской лавре и других объектах епархий УПЦ Московского патриархата (МП).

7 марта стало известно, что специальная комиссия проверит «наличие останков святых» в гробницах Ближних и Дальних пещер заповедника «Киево-Печерская лавра» и определит их «историческую и научную ценность».

Сведения о работе и результатах проверки засекречены, контролирует работу комиссии министр культуры Николай Точицкий.

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Мария Захарова Киев Киево-Печерская лавра «Вий»
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Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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