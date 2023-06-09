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После испытаний в Ясенево роботакси «Яндекса» запустят в других районах

Беспилотные такси «Яндекса» запустят в других районах Москвы
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тестирование роботакси «Яндекса» в Ясенево будет проходить в течение нескольких месяцев, после этого тестирование могут распространить и на другие районы Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сервиса Андрея Кармацкого и пресс-службу «Яндекса».

«В Ясенево мы будем тестировать сервис несколько месяцев, для того чтобы понять, как это работает и, соответственно, сделать определенные выводы», — заявил Кармацкий.

Позже в пресс-службе «Яндекса» уточнили, что по результатам тестирования роботакси будет принято решение о расширении испытаний на другие районы Москвы.

«Есть планы, чтобы в течение нескольких месяцев в Ясенево появились новые остановки роботакси для пользователей. Так, жители уже сейчас просят сделать остановку роботакси ближе к метро», — добавили в компании.

Роботакси в Ясенево заработало 7 июня. Заказать такое такси можно в приложении «Яндекс Go». При этом в соответствии с законом в машине находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки, отметили в «Яндексе».

«Яндекс» начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. Цель проекта — создать технологию, которая не требует присутствия человека за рулем. В феврале 2018 года беспилотный автомобиль «Яндекса» впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, в мае прокатил 700 посетителей Yet another Conference, а уже в июне проехал 789 км от Москвы до Казани.

В июле 2018 года «Яндекс» и правительство Москвы подписали соглашение о развитии беспилотного транспорта в столице.

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