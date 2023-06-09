После испытаний в Ясенево роботакси «Яндекса» запустят в других районах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тестирование роботакси «Яндекса» в Ясенево будет проходить в течение нескольких месяцев, после этого тестирование могут распространить и на другие районы Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сервиса Андрея Кармацкого и пресс-службу «Яндекса».

«В Ясенево мы будем тестировать сервис несколько месяцев, для того чтобы понять, как это работает и, соответственно, сделать определенные выводы», — заявил Кармацкий.

Позже в пресс-службе «Яндекса» уточнили, что по результатам тестирования роботакси будет принято решение о расширении испытаний на другие районы Москвы.

«Есть планы, чтобы в течение нескольких месяцев в Ясенево появились новые остановки роботакси для пользователей. Так, жители уже сейчас просят сделать остановку роботакси ближе к метро», — добавили в компании.

Роботакси в Ясенево заработало 7 июня. Заказать такое такси можно в приложении «Яндекс Go». При этом в соответствии с законом в машине находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки, отметили в «Яндексе».