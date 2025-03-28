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Военная операция на Украине ,  
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В Саратовской области объявили угрозу атаки дронов

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Военная операция на Украине

Угроза атаки дронов объявлена в Саратовской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

По данным Минобороны России, в ночь на 27 марта 2025 года силы ПВО сбили один дрон над Брянской областью. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, военные уничтожили беспилотник самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет.

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Саратовская область Роман Бусаргин дроны
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