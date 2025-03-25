Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов ВСУ за ночь
В ночь на 25 марта силами противовоздушной обороны были перехвачены пять украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
Все дроны были уничтожены над территорией Крыма. Региональные власти о последствиях атаки не сообщали.
Утром 24 марта Минобороны сообщило об уничтожении 28 украинских БПЛА над российскими регионами. Атаке также подвергся Крым, а еще Брянская и Ростовская области, Краснодарский край.
23 марта ВСУ атаковали газовую инфраструктуру в Крыму. Удар был нанесен по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут, которое используется для снабжения газом жителей полуострова.
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