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Политика ,  
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Букингемский дворец сообщил о госпитализации Карла III

Короля Великобритании Карл III ненадолго госпитализировали для наблюдения. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Букингемский дворец.

Согласно заявлению, монарха госпитализировали на фоне «временных побочных эффектов» лечения рака, после чего король снова вернулся резиденцию Кларенс-хаус.

По рекомендации врачей мероприятия с участием короля, запланированные на пятницу, 28 марта, были отменены.

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Карлу III 76 лет. Он продолжает лечение от рака с февраля 2024 года, который у него выявили на ранней стадии. Впоследствии король начал курс лечения и приостановил исполнение общественных обязанностей. К их исполнению он вернулся в апреле того же года. 

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Великобритания король Карл III Букингемский дворец госпитализация
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