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Германия подняла два истребителя над Балтикой из-за российского Ил-20

ВВС Германии подняли в небо два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС после того, как в воздушном пространстве страны был обнаружен российский самолет-разведчик Ил-20М. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники издания.

По данным издания, российский самолет находился над Балтийским морем к востоку от острова Рюген.

Истребители вылетели с авиабазы в Лаге (земля Северный Рейн-Вестфалия), а сближение самолетов произошло 27 марта около 09:30 по местному времени (11:30 мск).

Источники издания отмечают, что российский Ил-20М летел с выключенным транспондером и не отвечал на запросы диспетчеров. Некоторое время он летел в сопровождении двух истребителей, а затем сменил курс в направлении Калининградской области.

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Минобороны России подчеркивает, что все полеты военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее аналогичный случай произошел в сентябре 2024 года. Тогда ВВС Германии подняли в небо над Балтийским морем истребители Eurofighter из-за российских военных самолетов Ту-142 и Су-30.

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Теги
Германия НАТО Балтийское море Ил-20
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