Истребители ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов

ВВС Германии подняли в небо над Балтикой истребители из-за российских военных самолетов Ту-142 и Су-30, сообщила пресс-служба люфтваффе бундесвера в соцсети X (Twitter).

Истребители Eurofighter участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря.

«Сегодня наши силы подняли по тревоге с авиабазы Лааге и с аэродрома Лиелварде в Латвии из-за российских самолетов, которые летели без плана полета и сигнала транспондера», — говорится в сообщении.

Eurofighter сопроводили российские самолеты Ту-142 и Су-30 ВВС России, добавили в ведомстве.

В середине августа истребители НАТО поднялись по тревоге из-за полета российского самолета в регионе Балтийского моря. Истребители НАТО сопроводили самолет. Как уточнил Bild, самолет Ил-20М пролетал рядом с островом Рюген.

Минобороны России подчеркивает, что все полеты военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.