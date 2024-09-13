Истребители ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов
ВВС Германии подняли в небо над Балтикой истребители из-за российских военных самолетов Ту-142 и Су-30, сообщила пресс-служба люфтваффе бундесвера в соцсети X (Twitter).
Истребители Eurofighter участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря.
«Сегодня наши силы подняли по тревоге с авиабазы Лааге и с аэродрома Лиелварде в Латвии из-за российских самолетов, которые летели без плана полета и сигнала транспондера», — говорится в сообщении.
Eurofighter сопроводили российские самолеты Ту-142 и Су-30 ВВС России, добавили в ведомстве.
В середине августа истребители НАТО поднялись по тревоге из-за полета российского самолета в регионе Балтийского моря. Истребители НАТО сопроводили самолет. Как уточнил Bild, самолет Ил-20М пролетал рядом с островом Рюген.
Минобороны России подчеркивает, что все полеты военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.
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