Гражданские самолеты нарушили воздушное пространство у резиденции Трампа
Три гражданских самолета нарушили воздушное пространство рядом с поместьем президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщил ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в соцсети Х (Twitter).
Самолеты сопроводили истребители F-16. Все три инцидента произошли в течение двух часов.
«Во время двух перехватов истребителям пришлось выпустить осветительные ракеты», — написал Старнс.
Все три воздушных судна благополучно вывели из опасной зоны, добавил журналист.
Резиденция Трампа, где он проводит выходные, находится в городе Палм-Бич. Это закрытая территория в 5,8 тыс. кв. м, в поместье расположены построенный в 1927 году особняк, спа-зоны и поля для гольфа.
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