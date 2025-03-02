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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Гражданские самолеты нарушили воздушное пространство у резиденции Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Три гражданских самолета нарушили воздушное пространство рядом с поместьем президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщил ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в соцсети Х (Twitter).

Самолеты сопроводили истребители F-16. Все три инцидента произошли в течение двух часов.

«Во время двух перехватов истребителям пришлось выпустить осветительные ракеты», — написал Старнс.

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Все три воздушных судна благополучно вывели из опасной зоны, добавил журналист.

Резиденция Трампа, где он проводит выходные, находится в городе Палм-Бич. Это закрытая территория в 5,8 тыс. кв. м, в поместье расположены построенный в 1927 году особняк, спа-зоны и поля для гольфа.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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