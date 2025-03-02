Гражданские самолеты нарушили воздушное пространство у резиденции Трампа

Три гражданских самолета нарушили воздушное пространство рядом с поместьем президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщил ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в соцсети Х (Twitter).

Самолеты сопроводили истребители F-16. Все три инцидента произошли в течение двух часов.

«Во время двух перехватов истребителям пришлось выпустить осветительные ракеты», — написал Старнс.

Все три воздушных судна благополучно вывели из опасной зоны, добавил журналист.

Резиденция Трампа, где он проводит выходные, находится в городе Палм-Бич. Это закрытая территория в 5,8 тыс. кв. м, в поместье расположены построенный в 1927 году особняк, спа-зоны и поля для гольфа.